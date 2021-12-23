Туляк с ДЦП завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по сноубордингу
Несмотря на свой недуг, Антон Редин серьёзно занимается спортом и уже не раз занимал призовые места на всероссийских стартах.
Тульский спортсмен Антон Редин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Москвы по сноуборду в дисциплине банкед-слалом, кросс-слалом. У Антона гиперкинетичекая форма ДЦП, которая характеризуется непроизвольными движениями конечностей, но, несмотря на это, он добивается высоких спортивных результатов.
Впервые Антон встал на доску в 14 лет. Вместе со своим отцом Валерием Рединым парень самостоятельно осваивал склоны. Позже Антона заметил тренер по сноуборду Евгений Пронашенко, который помог молодому человеку достичь новых побед.
В 2019 году Антон Редин завоевал бронзовую и серебряную медали чемпионата России, а на кубке России 2020 года дважды стал первым. Кроме того, туляк успешно сдал норматив кандидата в мастера спорта.