Новомосковский завод заплатит 600 тысяч рублей за попытки обмануть потребителей

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В октябре текущего года, после проверки Роспотребнадзора, ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» было привлечено к административной ответственности за размещение на этикетке средства для мытья посуды «Fairy Сочный лимон», 450 мл, информации о том, что средство «подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей».

Эти сведения не соответствуют свидетельству о государственной регистрации на данную продукцию. Изготовитель обязался снять этот товар с продажи, однако продолжил выпускать то же средство с той же этикеткой в других флаконах, объёмом 900 мл.

В отношении ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» вынесены постановления по делам об административных правонарушениях по ч. 3, 4, ст. 14.46.2 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов составила 600 тысяч рублей.