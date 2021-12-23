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Новомосковский завод заплатит 600 тысяч рублей за попытки обмануть потребителей
Фото: Яндекс.Карты.

Новомосковский завод заплатит 600 тысяч рублей за попытки обмануть потребителей

Предприятие размещало на этикетках средства для мытья посуды недостоверную информацию.

В октябре текущего года, после проверки Роспотребнадзора, ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» было привлечено к административной ответственности за размещение на этикетке средства для мытья посуды «Fairy Сочный лимон», 450 мл, информации о том, что средство «подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей».

Эти сведения не соответствуют свидетельству о государственной регистрации на данную продукцию. Изготовитель обязался снять этот товар с продажи, однако продолжил выпускать то же средство с той же этикеткой в других флаконах, объёмом 900 мл.

В отношении ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» вынесены постановления по делам об административных правонарушениях по ч. 3, 4, ст. 14.46.2 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов составила 600 тысяч рублей.

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