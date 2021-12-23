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В Каменском районе по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку
Фото из архива MySlo

В Каменском районе по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

В селе Соклаково мусор лежал в 150 метрах от жилых домов.

Прокуратура Каменского района Тульской области провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. Выяснилось, что в селе Соклаково, в 150 метрах от жилого дома № 20 находится  незаконная свалка твердых бытовых отходов.

Администрация муниципального образования «Яблоневское» вывозить мусор не спешила – свалка была ликвидирована только после получения прокурорского представления.

Кроме того, муниципального чиновника привлекли к административной ответственности за  нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сумма штрафа для должностных лиц по этой статье составляет от 500 до 1000 рублей.

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:10 +1
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Место
Тульская областьКаменский район

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