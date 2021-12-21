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Тульский «Арсенал» получил за Даниила Хлусевича 3 млн евро
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» получил за Даниила Хлусевича 3 млн евро

Именно в такую сумму обошёлся полузащитник московскому «Спартаку».

Руководитель ПФК «Арсенал» назвал сумму сделки по переходу полузащитника Даниила Хлусевича в московский «Спартак». По данным ТАСС, за этот транфсер тульский клуб получил 3 млн евро. Аджоев назвал эту цифру значительной для бюджета клуба.

Контракт «Спартака» с Даниилом Хлусевичем вступит в силу 1 января и продлится до конца сезона-2025/26. Полузащитник пришёл в «Арсенал» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 18 матчей в разных турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Кроме того, Хлусевич сыграл восемь матчей за молодежную сборную России и забил три гола.

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сегодня, в 22:41 0
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