Фото: бюи.мвд.рф
Туляков приглашают на обучение в ведомственные вузы МВД России
Всем желающим следует до 1 апреля обратиться в отдел полиции по месту жительства.
УМВД России по Тульской области проводит целевой прием в ведомственные вузы. Получить высшее образование с последующим трудоустройством можно по следующим специальностям:
- Правовое обеспечение национальной безопасности, специализации – «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая», «Государственно-правовая»,
- Педагогика и психология девиантного поведения, специализация – «Социальная педагогика»,
- Судебная экспертиза, специализация – «Криминалистические экспертизы»,
- Экономическая безопасность, специализация – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»,
- Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере,
- Информационная безопасность автоматизированных систем,
- Обеспечение законности и правопорядка.
Кандидат, желающий поступить на очную форму обучения в ведомственный вуз МВД, должен до 1 апреля 2022 года обратиться в кадровое подразделение отдела полиции по месту регистрации или проживания.
Подробности можно узнать по телефонам: 32-27-35, 32-27-56 и 32-34-06.
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