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Туляков приглашают на обучение в ведомственные вузы МВД России
Фото: бюи.мвд.рф

Туляков приглашают на обучение в ведомственные вузы МВД России

Всем желающим следует до 1 апреля обратиться в отдел полиции по месту жительства.

УМВД России по Тульской области проводит целевой прием в ведомственные вузы. Получить высшее образование с последующим трудоустройством можно по следующим специальностям:

  • Правовое обеспечение национальной безопасности, специализации – «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая», «Государственно-правовая»,
  • Педагогика и психология девиантного поведения, специализация – «Социальная педагогика»,
  • Судебная экспертиза, специализация – «Криминалистические экспертизы»,
  • Экономическая безопасность, специализация – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»,
  • Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере,
  • Информационная безопасность автоматизированных систем,
  • Обеспечение законности и правопорядка.

Кандидат, желающий поступить  на очную форму обучения в ведомственный вуз МВД, должен до 1 апреля 2022 года обратиться в кадровое подразделение отдела полиции по месту регистрации или проживания.

Подробности можно узнать по телефонам: 32-27-35, 32-27-56 и 32-34-06.

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