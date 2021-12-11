Туляков приглашают на обучение в ведомственные вузы МВД России

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Всем желающим следует до 1 апреля обратиться в отдел полиции по месту жительства.

УМВД России по Тульской области проводит целевой прием в ведомственные вузы. Получить высшее образование с последующим трудоустройством можно по следующим специальностям:

Правовое обеспечение национальной безопасности, специализации – «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая», «Государственно-правовая»,

Педагогика и психология девиантного поведения, специализация – «Социальная педагогика»,

Судебная экспертиза, специализация – «Криминалистические экспертизы»,

Экономическая безопасность, специализация – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»,

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере,

Информационная безопасность автоматизированных систем,

Обеспечение законности и правопорядка.

Кандидат, желающий поступить на очную форму обучения в ведомственный вуз МВД, должен до 1 апреля 2022 года обратиться в кадровое подразделение отдела полиции по месту регистрации или проживания.