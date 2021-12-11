В Донском коммунальщики три недели сливали отходы в реку и должны заплатить почти 23 млн рублей

Тульская природоохранная прокуратура совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии проверила деятельность ООО «Канализационные сети» в Донском.

Выяснилось, что в марте текущего года коммунальщики на протяжении трёх недель сливали сточные воды из канализации мкр. Центральный в реку Ольховец. В водоёме было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Должностное лицо организации было оштрафовано на 200 тысяч рублей по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение». Кроме того, суд обязал организацию возместить причиненный ущерб на сумму более 22,8 млн рублей. Исполнение решение суда находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.