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Коня остановят, в избу – войдут: девушки из тульского ГУ МЧС России показали «хард-фитнес»
Кадр из видео

Коня остановят, в избу – войдут: девушки из тульского ГУ МЧС России показали «хард-фитнес»

Они выполнили комплекс силовых и гимнастических упражнений в боевой одежде пожарного.

Девушки Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области приняли участие во всероссийском челлендже «ХардФитнесМЧС».

В полной пожарной экипировке они тягали гири, подтягивались, качали пресс и даже упражнялись на рукоходе. Такие женщины точно и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Смотрим и восхищаемся!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:12 +5
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