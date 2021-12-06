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Коня остановят, в избу – войдут: девушки из тульского ГУ МЧС России показали «хард-фитнес»
Они выполнили комплекс силовых и гимнастических упражнений в боевой одежде пожарного.
Девушки Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области приняли участие во всероссийском челлендже «ХардФитнесМЧС».
В полной пожарной экипировке они тягали гири, подтягивались, качали пресс и даже упражнялись на рукоходе. Такие женщины точно и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Смотрим и восхищаемся!
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