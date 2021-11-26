«Фанаты — не для декорации!»: болельщики «Арсенала» высказались о положении дел в клубе
Соответствующий пост разместили в соцсетях.
Накануне матча с московским «Локомотивом» болельщики тульского «Арсенала» высказались о текущем положении любимого клуба в чемпионате. Длинный пост с тезисами фанатов опубликован в паблике «Фанаты Арсенала (Тула)». Приводим его полностью:
«Долго собирались с мыслями, чтобы донести свою позицию насчёт ситуации, происходящей сейчас с нами и «командой»… Начнем по порядку:
Почему в Москве весь гостевой сектор опустел на игре с Динамо?
- Те, кто был там, сами все знают, а для тех, кто не был: вы бы поступили на нашем месте так же, это был единый порыв всех болельщиков. «Команда» после невзрачной домашки с Уфой заверяла нас, что все изменится. Что выйдут с горящими глазами, будут бить и биться. В итоге было не это, а 0:4 к 30 минуте… Не за такой игрой мы ехали в Москву! Поэтому все ушли с сектора. Можно сколько угодно петь про то, что «Динамо» — один из лидеров чемпа, что «вот раньше о таком могли только мечтать»… Ха! Если вечно жить прошлым и не стремиться к чему-то выше того, что имеешь, то на *** вообще все это?
- «Если ушли в Москве, то стоит ли приходить на стадион в Туле?
- Нужно быть последовательными в своих поступках!» — скажете вы. И будете правы. Но! Здесь же другой случай: не придем — покажем своё равнодушие. Не придем — лишим себя возможности высказаться. Поэтому ВСЕ на сектор!
Получается опять поверим, схаваем? Фанаты не для декорации!
Естественно, нет! Молчать мы больше не будем!
Не ждите привычных зарядов. Надо показать команде и руководству клуба и региона нашу позицию, позицию тех единственных, кому не плевать на «Арсенал»! Поражение простить можно, безразличие и безволие — никогда!»
Напомним, в минувшие выходные «Арсенал» на выезде проиграл московскому «Динамо» со счетом 1−5. Матч с «Локомотивом» состоится 29 ноября в 19.00.
22 ноября, в 14:06, 58 3210 13
22 ноября, в 12:42, 29 1422 -2
22 ноября, в 09:10, 22 2146 2
21 ноября, в 18:23, 196 4490 4
Другие статьи по темам