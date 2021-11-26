«Фанаты — не для декорации!»: болельщики «Арсенала» высказались о положении дел в клубе

Накануне матча с московским «Локомотивом» болельщики тульского «Арсенала» высказались о текущем положении любимого клуба в чемпионате. Длинный пост с тезисами фанатов опубликован в паблике «Фанаты Арсенала (Тула)». Приводим его полностью:

«Долго собирались с мыслями, чтобы донести свою позицию насчёт ситуации, происходящей сейчас с нами и «командой»… Начнем по порядку:

Почему в Москве весь гостевой сектор опустел на игре с Динамо?

Те, кто был там, сами все знают, а для тех, кто не был: вы бы поступили на нашем месте так же, это был единый порыв всех болельщиков. «Команда» после невзрачной домашки с Уфой заверяла нас, что все изменится. Что выйдут с горящими глазами, будут бить и биться. В итоге было не это, а 0:4 к 30 минуте… Не за такой игрой мы ехали в Москву! Поэтому все ушли с сектора. Можно сколько угодно петь про то, что «Динамо» — один из лидеров чемпа, что «вот раньше о таком могли только мечтать»… Ха! Если вечно жить прошлым и не стремиться к чему-то выше того, что имеешь, то на *** вообще все это? «Если ушли в Москве, то стоит ли приходить на стадион в Туле? Нужно быть последовательными в своих поступках!» — скажете вы. И будете правы. Но! Здесь же другой случай: не придем — покажем своё равнодушие. Не придем — лишим себя возможности высказаться. Поэтому ВСЕ на сектор!

Получается опять поверим, схаваем? Фанаты не для декорации!

Естественно, нет! Молчать мы больше не будем!

Не ждите привычных зарядов. Надо показать команде и руководству клуба и региона нашу позицию, позицию тех единственных, кому не плевать на «Арсенал»! Поражение простить можно, безразличие и безволие — никогда!»