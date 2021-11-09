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В центре Тулы ограничат остановку и стоянку транспорта

В центре Тулы ограничат остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В среду, 10 ноября, в областном центре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Менделеевской, со стороны площади Ленина и на парковке со стороны ТЦ «Гостиный двор».

Ограничения будут действовать с 0.00 до 15.00.

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