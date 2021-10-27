Туляков приглашают выбрать лучший гастрономический бренд региона

С 20 октября по 7 ноября на сайте «Вкусы России» проходит народное голосование за региональные бренды продуктов питания. В этом году свои уникальные продовольственные бренды на конкурс представляют 84 региона нашей страны.

Тульская область выдвинула на конкурс 14 брендов: «Тульский пряник», «Тульский зефир», «Тульское печенье», «Белевский зефир», «Белевская смоква», «Белевский мармелад», «Хрустящие кусочки Белевской пастилы», «Белевский пряник», тульские, новомосковские и дворяниновские сыры, мясные деликатесы из Тулы, лазаревские деликатесы, тульский березовый квас.