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Туляков приглашают выбрать лучший гастрономический бренд региона

Туляков приглашают выбрать лучший гастрономический бренд региона

Голосование проводится в рамках конкурса «Вкусы России».

С 20 октября по 7 ноября на сайте «Вкусы России» проходит народное голосование за региональные бренды продуктов питания. В этом году свои уникальные продовольственные бренды на конкурс представляют 84 региона нашей страны.

Тульская область выдвинула на конкурс 14 брендов: «Тульский пряник», «Тульский зефир», «Тульское печенье», «Белевский зефир», «Белевская смоква», «Белевский мармелад», «Хрустящие кусочки Белевской пастилы», «Белевский пряник»,  тульские, новомосковские и дворяниновские сыры, мясные деликатесы из Тулы, лазаревские деликатесы, тульский березовый квас.

Каждый житель области может проголосовать за любимый продукт здесь. Тройка победителей будет определена большинством голосов.

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Место
Тульская область
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