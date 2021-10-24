Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России
Игра прошла 23 октября на «Тула Арене», финальный счет 2:1 в пользу тулячек.
Из трех партий в двух тулячки были сильнее волейболисток из Нижнего Новгорода.
Первая партия окончилась со счетом 15:25 в пользу "Тулицы", вторая - 13:25 в нашу же пользу. В третьей партии девушки из "Спарты" были более убедительны и выиграли 25:18. Но на общий счет это уже не повлияло.
Лучшим игроком матча стала Ольга Ефимова.
Большой фоторепортаж с мачта - в нашей галерее.
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