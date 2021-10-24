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Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России

Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России

Игра прошла 23 октября на «Тула Арене», финальный счет 2:1 в пользу тулячек.

Из трех партий в двух тулячки были сильнее волейболисток из Нижнего Новгорода.

Первая партия окончилась со счетом 15:25 в пользу "Тулицы", вторая - 13:25 в нашу же пользу. В третьей партии девушки из "Спарты" были более убедительны и выиграли 25:18. Но на общий счет это уже не повлияло.

Лучшим игроком матча стала Ольга Ефимова.

Большой фоторепортаж с мачта - в нашей галерее.

Галерея
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Тулица - Спарта, Фото: 4
Тулица - Спарта, Фото: 5
Тулица - Спарта, Фото: 6
Тулица - Спарта, Фото: 7
Тулица - Спарта, Фото: 8
Тулица - Спарта, Фото: 9
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Тулица - Спарта, Фото: 12
Тулица - Спарта, Фото: 13
Тулица - Спарта, Фото: 14
Тулица - Спарта, Фото: 15
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Тулица - Спарта, Фото: 17
Тулица - Спарта, Фото: 18
Тулица - Спарта, Фото: 19
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Тулица - Спарта, Фото: 26
Тулица - Спарта, Фото: 27
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Тулица - Спарта, Фото: 31
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Тулица - Спарта, Фото: 42
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Тулица - Спарта, Фото: 44
Тулица - Спарта, Фото: 45
Тулица - Спарта, Фото: 46
Тулица - Спарта, Фото: 47
Тулица - Спарта, Фото: 48
Тулица - Спарта, Фото: 49
Тулица - Спарта, Фото: 50
Тулица - Спарта, Фото: 51
Тулица - Спарта, Фото: 52
Тулица - Спарта, Фото: 53
Тулица - Спарта, Фото: 54
Тулица - Спарта, Фото: 55
Тулица - Спарта, Фото: 56
Тулица - Спарта, Фото: 57
Тулица - Спарта, Фото: 58
Тулица - Спарта, Фото: 59
Тулица - Спарта, Фото: 60
Тулица - Спарта, Фото: 61
Тулица - Спарта, Фото: 62
Тулица - Спарта, Фото: 63
Тулица - Спарта, Фото: 64
Тулица - Спарта, Фото: 65
Тулица - Спарта, Фото: 66
Тулица - Спарта, Фото: 67
Тулица - Спарта, Фото: 68
Тулица - Спарта, Фото: 69
Тулица - Спарта, Фото: 70
Тулица - Спарта, Фото: 71
Тулица - Спарта, Фото: 72
Тулица - Спарта, Фото: 73
Тулица - Спарта, Фото: 74
Тулица - Спарта, Фото: 75
Тулица - Спарта, Фото: 76
Тулица - Спарта, Фото: 77
Тулица - Спарта, Фото: 78
Тулица - Спарта, Фото: 79
Тулица - Спарта, Фото: 80
Тулица - Спарта, Фото: 81
Тулица - Спарта, Фото: 82
Тулица - Спарта, Фото: 83
Тулица - Спарта, Фото: 84
Тулица - Спарта, Фото: 85
Тулица - Спарта, Фото: 86
Тулица - Спарта, Фото: 87
Тулица - Спарта, Фото: 88
Тулица - Спарта, Фото: 89
Тулица - Спарта, Фото: 90
Тулица - Спарта, Фото: 91
Тулица - Спарта, Фото: 92
Тулица - Спарта, Фото: 93
Тулица - Спарта, Фото: 94
Тулица - Спарта, Фото: 95
Тулица - Спарта, Фото: 96
Тулица - Спарта, Фото: 97
Тулица - Спарта, Фото: 98
Тулица - Спарта, Фото: 99
Тулица - Спарта, Фото: 100
Тулица - Спарта, Фото: 101
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Тулица - Спарта, Фото: 103
Тулица - Спарта, Фото: 104
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Тулица - Спарта, Фото: 106
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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