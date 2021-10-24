Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России

Из трех партий в двух тулячки были сильнее волейболисток из Нижнего Новгорода.

Первая партия окончилась со счетом 15:25 в пользу "Тулицы", вторая - 13:25 в нашу же пользу. В третьей партии девушки из "Спарты" были более убедительны и выиграли 25:18. Но на общий счет это уже не повлияло.

Лучшим игроком матча стала Ольга Ефимова.

Большой фоторепортаж с мачта - в нашей галерее.