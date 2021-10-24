Тульские кикбоксеры привезли награды Чемпионата мира
С 15 по 24 октября в Италии проходит Чемпионат Мира по кикбоксингу.
В составе национальной сборной выступили спортсмены Федерации кикбоксинга Тульской области из Щёкино.
В дисциплине фулл-контакт в весовой категории 48 кг победу одержала Виктория Мифтиева. Она стала двукратной чемпионкой мира.
В весовой категории до 63,5 кг серебряным призером стал Айрапет Аванесян.
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