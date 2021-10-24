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Тульский фотограф Владимир Терехов снял видео о безопасности на дорогах в стиле сериала «Игра в кальмара»

Тульский фотограф Владимир Терехов снял видео о безопасности на дорогах в стиле сериала «Игра в кальмара»

Владимир Терехов выложил ролик под названием Squid game on the crosswalk - «Игра в кальмара на пешеходном переходе».

В ролике, который Владимир Терехов выложил на своей страничке в Инстаграм, кукла следит за пешеходным переходом. Музыкальное сопровождение соответствующее! Кукла напевает леденящую кровь песню, а молодой человек пытается перейти дорогу.
 

Владимир Терехов не в первый раз обыгравает персонажей из массовой культуры. Так, в июне зефирный человек из «Охотников за привидениями» прогулялся по улицам нового жилого квартала. Также Владимир уже «запускал» в воздух маршрутку, принимал в гости десант из «Звездных войн», «ронял» спутник на Tesla.

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Люди
Владимир Терехов
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Тула
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