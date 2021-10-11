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«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»
Фото пресс-службы «Химок».

«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»

Игра завершилась со счетом 2:2.

«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками». Спарринг состоялся 10 октября на стадионе «Родина» в подмосковных Химках. Игра прошла в закрытом режиме и завершилась боевой ничьей — 2:2. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

В первом тайме голами отметились химчане Александр Трошечкин (31-я минута) и Илья Кухарчук (43). После перерыва нападающий «Арсенала» Евгений Марков поразил ворота соперника дважды: на 74-й и 89-й минутах.

Оружейники завершат тренировочный сбор в Новогорске 14 октября.

 

«Арсенал» сыграл в таком составе: Коченков, Смольников, Радакович, Беляев, Сокол, Суханов, Чаушич, Гулиев, Бьёрнстрём, Луценко, Марков.

В перерыве вместо Смольникова, Радаковича, Чаушича, Гулиева и Луценко вышли Хабибов, Кайнов, Новосельцев, Панченко и Тудорие.

 
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