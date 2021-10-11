Разбил чужой телефон, проколол шину: в Туле росгвардейцы задержали хулигана
Буяна передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного в Пролетарском районе Тулы.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и установил, что между тремя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них повредил чужой мобильный телефон.
– В одном из участников конфликта росгвардейцы опознали гражданина, разыскиваемого по другой ориентировке. Несколькими часами ранее мужчина с похожей внешностью разбил зеркало чужого автомобиля и проколол шину, — сообщает пресс-служба ведомства.
35-летний мужчина задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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