Разбил чужой телефон, проколол шину: в Туле росгвардейцы задержали хулигана

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного в Пролетарском районе Тулы.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и установил, что между тремя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них повредил чужой мобильный телефон.

– В одном из участников конфликта росгвардейцы опознали гражданина, разыскиваемого по другой ориентировке. Несколькими часами ранее мужчина с похожей внешностью разбил зеркало чужого автомобиля и проколол шину, — сообщает пресс-служба ведомства.

35-летний мужчина задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.