новости
новости
Регистрация
Разбил чужой телефон, проколол шину: в Туле росгвардейцы задержали хулигана

Разбил чужой телефон, проколол шину: в Туле росгвардейцы задержали хулигана

Буяна передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного в Пролетарском районе Тулы.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и установил, что между тремя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них повредил чужой мобильный телефон.

– В одном из участников конфликта росгвардейцы опознали гражданина, разыскиваемого по другой ориентировке. Несколькими часами ранее мужчина с похожей внешностью разбил зеркало чужого автомобиля и проколол шину, — сообщает пресс-служба ведомства.

35-летний мужчина задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:36 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Росгвардияхулиган
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»
«Арсенал» провел контрольный матч с «Химками»
Открытие «Тула-Арены»: для зрителей организуют бесплатный трансфер от METRO до спорткомплекса
Открытие «Тула-Арены»: для зрителей организуют бесплатный трансфер от METRO до спорткомплекса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.