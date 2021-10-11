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В тульском супермаркете ловили безмасочников, а поймали наркоторговца
Изображение Ulrich Dregler с сайта Pixabay.

В тульском супермаркете ловили безмасочников, а поймали наркоторговца

Стражи порядка обратили внимание на мужчину потому, что он был без маски и сильно нервничал.

В минувшие выходные сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину в торговом зале одного из супермаркетов. Человек старательно избегал контакта с полицейскими, и его решили проверить в присутствии понятых.
 
«У мужчины было обнаружено и изъято более 50 свертков с содержимым, похожим на наркотик. По предварительным данным, 28-летний житель Тулы собирался сбыть наркотики путем так называемых закладок, а перед реализацией противоправного умысла зашел в магазин. Там его и обнаружили полицейские», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.
 
Дома у мужчины нашли еще несколько свертков с подозрительным веществом. Исследование в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД показало, что это амфетамин. Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Приготовление к сбыту наркотических веществ).
 
Стоит отметить, что мужчину задержали в ходе проверки соблюдения в магазине масочного режима. Первоначально полицейские обратили внимание на этого человека потому, что он был без маски.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:27 +9
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