В тульском супермаркете ловили безмасочников, а поймали наркоторговца

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Стражи порядка обратили внимание на мужчину потому, что он был без маски и сильно нервничал.

В минувшие выходные сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину в торговом зале одного из супермаркетов. Человек старательно избегал контакта с полицейскими, и его решили проверить в присутствии понятых.

«У мужчины было обнаружено и изъято более 50 свертков с содержимым, похожим на наркотик. По предварительным данным, 28-летний житель Тулы собирался сбыть наркотики путем так называемых закладок, а перед реализацией противоправного умысла зашел в магазин. Там его и обнаружили полицейские», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дома у мужчины нашли еще несколько свертков с подозрительным веществом. Исследование в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД показало, что это амфетамин. Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Приготовление к сбыту наркотических веществ).

Стоит отметить, что мужчину задержали в ходе проверки соблюдения в магазине масочного режима. Первоначально полицейские обратили внимание на этого человека потому, что он был без маски.