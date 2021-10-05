Как идет ремонт сквера 80-летия обороны Тулы

В сквере 80-летия обороны Тулы на пр. Ленина продолжаются работы по благоустройству. На данный момент почти закончены земельные работы: проложены ливневая канализация, электрические кабели, сделаны подпорные стены, забетонированы дорожки. Сейчас монтируется каркас для мультимедийного экрана.

Проинспектировать площадку приехал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Руководитель подрядной организации Андрей Лавров сообщил, что все работы идут в графике:

– Мы прикладываем максимум усилий, чтобы уложиться в срок, сдать объект в конце октября. Сейчас всё идет по графику, работы ведутся параллельно, производится закупка экрана, идет подготовка к установке опор освещения. Закупки материалов и оборудования проходят без трудностей, необходимые авансовые платежи внесены, договоры заключены. Надеемся, что подрядчики не подведут нас и в дальнейшем.

Дмитрий Миляев подчеркнул важность сдачи объекта в срок и сказал, что администрация готова оказать поддержку подрядчику в случае возникновения проблем.

– Мы не имеем права на ошибку. Здесь должен появиться современный сквер, проект, которым мы все будем гордиться. Новое пространство станет не только местом отдыха туляков, но и местом, где можно будет узнать об истории нашего города. Реализация данного проекта – знаковое для областной столицы событие в преддверии юбилейных дат.

Отдельные слова благодарности хочется сказать Тульскому государственному университету. Фасад спортивного комплекса сейчас ремонтируют, он будет сочетаться с новым сквером.

Как будет выглядеть сквер?

Площадь сквера визуально и конструктивно будет разделена на две части, символизирующие противоборство армии вермахта и войск Красной Армии, а центральным элементом станет мультимедийная мемориальная стена, где будут транслировать фотографии и имена защитников Родины.





В рамках благоустройства установят малые архитектурные формы, лавочки, высадят порядка 50 новых деревьев – липы, березы, ивы, обустроят пешеходные зоны. Все зеленые насаждения, которые находятся на территории сейчас, также сохранят.





В рамках проекта предполагается дополнить архитектурно-художественное решение памятника «Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка» элементами благоустройства, архитектурной подсветкой.

Какие еще общественные пространства в Туле преобразятся?

Помимо сквера 80-летия обороны Тулы в областной столице преображаются еще несколько общественных пространств. Заканчиваются работы на пересечении улиц Епифанской и Кирова, на улице Союзной.

Масштабные работы планируются на 2022 год. Будут благоустроены Молодежный бульвар, вторая очередь Кировского сквера, а также созданы общественные пространства возле перинатального сквера и в мкр. Юго-Восточный.