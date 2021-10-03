Капитана тульского «Арсенала» прооперируют в Москве

Фото пресс-службы "Арсенала".

Футболист тульского «Арсенала» Георгий Костадинов получил перелом скулы в матче с «Химками». Об этом пишет болгарский портал Sportal.bg. Напомним, полузащитник травмировался на 74-й минуте после столкновения с Трошечкиным. Костадинов упал на газон и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках.

Сообщается, что футболист в понедельник перенесет операцию в Москве. Сколько времени понадобится на восстановление, станет известно лишь после хирургического вмешательства.

Также, по данным источника, Костадинову придется несколько недель играть в защитной маске.

Футболист сборной Болгарии из-за травмы пропустит матчи национальной команды с Литвой и Северной Ирландией.