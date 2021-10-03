новости
новости
Регистрация
«Тулица-2» завоевала бронзу Молодежного Кубка России

«Тулица-2» завоевала бронзу Молодежного Кубка России

Поздравляем нашу команду!

Сегодня, 3 октября, в Челябинске «Тулица-2» сыграла матч за третье место Молодежного Кубка России. В соперниках у нашей команды был очень неуступчивый «Тюмень-Прибой» (Тюменская область).

Подопечные Екатерины Осичкиной не дали ни малейшего шанса оппоненту. С первой партии игроки «Тулицы» взяли ход матча под свой контроль и дальше его только наращивали. В итоге тульская молодежка одержала уверенную победу — 3:0 (25:16, 25:20, 25:7) — и завоевала бронзу Кубка.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулица-2волейболмолодежный кубок россии
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Капитана тульского «Арсенала» прооперируют в Москве
Капитана тульского «Арсенала» прооперируют в Москве
В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу
В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.