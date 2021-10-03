«Тулица-2» завоевала бронзу Молодежного Кубка России

Сегодня, 3 октября, в Челябинске «Тулица-2» сыграла матч за третье место Молодежного Кубка России. В соперниках у нашей команды был очень неуступчивый «Тюмень-Прибой» (Тюменская область).



Подопечные Екатерины Осичкиной не дали ни малейшего шанса оппоненту. С первой партии игроки «Тулицы» взяли ход матча под свой контроль и дальше его только наращивали. В итоге тульская молодежка одержала уверенную победу — 3:0 (25:16, 25:20, 25:7) — и завоевала бронзу Кубка.