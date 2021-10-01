В Туле стартовал финал Кубка России по лыжероллерному спорту: фоторепортаж

Заставочное фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 1 октября, в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе прошла торжественная церемония открытия финала Кубка России по лыжероллерному спорту.

В этом году Кубок приурочен к 80-летнему юбилею советского лыжника, заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, почетного гражданина Тульской области Вячеслава Петровича Веденина

От имени губернатора Алексея Дюмина участников турнира поприветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

«Для Тульской области большая честь впервые принимать эти соревнования. Турнир не случайно проходит на территории современного лыжероллерного центра «Веденино», где созданы все условия, чтобы заниматься круглый год. Он назван в честь нашего прославленного земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Он пример для всех любителей лыжного спорта. Уверен, что все участники соревнований покажут свое высокое мастерство, бойцовский дух и волю к победе», — говорится, в частности, в приветственном адресе.

Министр спорта выразил благодарность Всероссийской федерации лыжных гонок, которая доверила Туле провести такие масштабные соревнования.

На церемонии открытия выступил сын прославленного спортсмена. От семьи Ведениных он подарил центру лыжероллеры, на которых тренировался его отец.

– Их пробег, наверно, 40 тысяч километров! Это роллеры 1960 года, мой отец ковал на них свои победы. Хотел бы передать лыжероллеры центру «Веденино» на хранение, — отметил Вячеслав Вячеславович.

В Кубке России принимают участие 200 спортсменов из 29 регионов страны.

Тульскую область на соревнованиях представляют воспитанники региональной школы олимпийского резерва и муниципальных спортивных школ.

Спортсмены посоревнуются в индивидуальной гонке на 10/15 км свободным стилем, персьюте классическим стилем на 15/20 км, спринте свободным стилем 200 м и масс-старте свободным стилем 15/20 км.

Среди участников Кубка — чемпионка мира по лыжероллерам 26-летняя Ольга Летучева. Спортсменка выступает за Санкт-Петербург:

– Сложно собраться после чемпионата мира и пробежать гонку. Мысли уже отдыхают. Трассу опробовала. Она интересная в плане прохождения спуска, но довольно тяжелая — отдыхать негде. Можно сказать, рабочая трасса.

Моя цель на Кубке — выиграть спринт. На 200-метровой трассе высока цена ошибки, соперники всегда не дремлют. После чемпионата мира будет сложнее бежать, потому что свою цель на сезон я уже выполнила.

18-летняя Софья Жменя приехала на соревнования из Белгорода:

– Этим видом спорта занимаюсь только пятый год, никаких серьезных достижений пока нет. Нравится экстрим — когда едешь на спуске, получаешь эмоции. Трасса в Туле очень хорошая, рельефная. Приехала, чтобы получить опыт. Нет цели добыть медали, просто хочу выступить ради интереса.

19-летняя Ольга Сальникова — воспитанница тульской спортшколы «Восток»:

– Семь лет занимаюсь лыжами, параллельно и лыжероллерным спортом. Поставила для себя цель — на Кубке России достойно пробежать трассу, занять призовые места. Выступила, кстати, накануне, заняла 12-е место. Соперники все достойные и сильные.

Руслан Богачев , мастер спорта международного класса, член сборной России. Работает в центре «Веденино» тренером по триатлону:

– Мы готовились к этим соревнованиям, было непросто. Всё на высшем уровне! Замечательно, что такие турниры проводят в нашем регионе. Радует, что в Тульской области развивается этот вид спорта. Надеемся, что в «Веденино» будут проводить и международные соревнования.

Среди спортсменов и уроженка Ясногорска Анастасия Фалеева. Настя — вице-чемпионка мира по лыжному спорту, член сборной России.

Соревнования на Косой Горе продлятся до 3 октября.