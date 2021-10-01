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Житель Плавска угрожал в чате вооруженным нападением на колледж
Изображение Igor2008 с сайта Pixabay.

Житель Плавска угрожал в чате вооруженным нападением на колледж

«Шутника» вычислили, возбуждено уголовное дело.

В Плавске Тульской области правоохранительные органы вычислили 18-летнего молодого человека, который неудачно пошутил в группе в социальной сети. Парень отправил в закрытый от посторонних чат группы учащихся колледжа голосовое сообщение о том, что на учебное учреждение будет совершено вооруженное нападение.
 
По информации Myslo, компетентные органы подключились после того, как кто-то из участников чата переслал сообщение «шутника» в общий доступ. Вскоре с парнем беседовали люди в штатском и в форме.
 
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутнику грозит штраф до 700 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:31 +2
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