Вице-чемпионка мира Анастасия Фалеева: о родном Ясногорске, сборной России и отобранной медали

Ясногорская спортсменка завоевала серебро на молодежном чемпионате мира по лыжному спорту. Сейчас Настя в составе сборной находится в Германии.

Там проходит один из самых долгожданных стартов для лыжников — чемпионат мира по лыжным видам спорта. Myslo пообщался со спортсменкой накануне турнира.

Анастасии Фалеевой всего 20 лет, уже третий год подряд нашу лыжницу вызывают в национальную сборную.

– У меня в семье все спортсмены, увлекались лыжами, а потом перешли в велоспорт. Я еще толком не умела ходить ногами, но уже ходила на лыжах. Папа ставил меня на них, брал за капюшон, и я шлепала зимой по дороге. Так и влюбилась в этот вид спорта, сейчас не представляю себя без него.

Лыжным спортом Настя начала заниматься в родном Ясногорске. Однажды во время соревнований талантливую спортсменку заменил тренер Александр Александрович Ефимов и пригласил выступать за команду Московской области.

– С этого времени я начала ездила ездить по сборам, выступала на соревнованиях и тренировались. Через время переехала в Москву и поступила в училище олимпийского резерва. В обычной школе было сложно учиться из-за постоянных разъездов, тренировок. А в училище созданы все условия для спортсменов — у меня была и учеба, и по две тренировки в день. После 11-го класса я сдала экзамены и поступила в институт.

Кстати, сейчас Настя выступает за Санкт-Петербург, с московским тренером не получилось найти общий язык.

– Помню, как меня первый раз пригласили в сборную. Это было очень волнительно. Позвонил тренер сборной Артемий Владимирович Германов и спросил, не хочу ли я поработать в команде. Конечно, мне очень хотелось! Два года я тренировалась в юниорской команде.

Это большая ответственность перед самим собой и перед людьми, с которыми ты работаешь. В сборную попадают лучшие спортсмены страны. В команде всегда дружеская и теплая атмосфера, хороший тренер. Он никогда не загонял нас в жесткие рамки — мол, вот вы обязаны сделать это, должны сделать то. Юниоры — молодые ребята, к которым нужно более лояльно относиться. Никто никого не воспитывает, но ты должен быть самостоятельным, планировать распорядок дня, понимать, как правильно провести тренировочный день. Считаю, это правильно, когда ты сам готовишь себя к взрослому спорту. С первого сбора нам показали, как всё происходит. Дальше, если ты захочешь – будешь всё делать правильно, если нет, значит, тебе это не нужно и на твое место может прийти кто-нибудь другой. В сборной создаются все условия для достижения высоких целей. Ты хочешь показывать хороший результат, чтобы оставаться там как можно больше.

В команде нет нездорового соперничества. У нас отличный коллектив, с ребятами поддерживаем отношения вне сборной.

В январе Настю пригласили в Италию выступить на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». А в феврале спортсменка приняла участие в молодежном чемпионате мира по лыжному спорту, который прошел в Финляндии. В составе сборной наша землячка завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×5 км.

В активе Насти было бы и золото в спринте, но в дело вмешался случай: на подходе к финишу спортсменка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней. Посмотрев видеоповторы, судьи решили, что это нарушение правил. К результату Фалеевой добавили две минуты, и она опустилась на последнее место.

– У меня была цель — завоевать медаль, я стремилась к ней. Ситуация с чешкой — нелепая случайность. У спортсменки проскользнула лыжа, а я перестраивалась в этот момент. В спорте всё случается, я не обижаюсь на судью, который решил, что это жесткое нарушение правил. Нет, это, наоборот, мотивирует больше тренироваться, бежать впереди, чтобы таких ситуаций не случалось. Кстати, немного раньше чешка сама нарушила правила, а я стала ее кармой.

В целом не совсем довольна своим прохождением этапа. Мы с тренером Егором Владимировичем обсудили тактику, но она оказалась неверной. Мы чуть ошиблись — нужно было медленнее начинать дистанцию. Но это всё рабочие моменты, опыт, в следующий раз будем умнее.

25 февраля в Германии стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта, где собрались сильнейшие спортсмены со всего мира. Внимание туляков приковано, конечно же, к Насте Фалеевой.

– Этот чемпионат совсем не сравнится с молодежным или юниорским первенством мира. Нужно выходить и делать, что умеешь, показывать результат, на который ты способен. Будет серьезная конкуренция, соперники — взрослые спортсмены, по-спортивному злые. Для начала моя цель — попадание в состав гонки на классический спринт. Затем завоевать место в топ-30 — это минимум, который я должна преодолеть. Считаю, что хорошо пробежать в четверти будет здорового для моего возраста и уровня.

Радует, что за моими успехами следят жители Тульской области. Хочу выразить им огромную благодарность за то, что они смотрят гонки и болеют за меня. Большое спасибо за поддержку!

из досье myslo

Анастасия Александровна Фалеева

Родилась 2 ноября 2000 года в Ясногорске.

Училась в МОУ «ЦО №1» города Ясногорска с 1 по 9 класс, затем в МССУОР №2 города Москвы.

Семья: папа Фалеев Александр Ильич, мама Фалеева Маргарита Леонидовна, брат Илья, сестра Юлия.

Домашние животные: кот Василий, собака Бим.

Хобби: кулинария.

Любимые книги: фантастика.

Любимый фильм: «Время».

Девиз: «Победив себя, станешь сильнее всех!»