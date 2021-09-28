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Волейбольная «Тулица» узнала соперников по полуфиналу Кубка России

Волейбольная «Тулица» узнала соперников по полуфиналу Кубка России

Игры пройдут с 29 по 31 октября.

Состоялась жеребьевка полуфинального этапа розыгрыша Кубка России среди женских команд. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, «Тулица» попала в группу «В»:

  • «Динамо-АК БАРС» (Казань),
  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область),
  • «Тулица» (Тульская область),
  • «Спарта» (Нижний Новгород).

Игры пройдут с 29 по 31 октября. О месте проведения позднее объявит Всероссийская федерация волейбола.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:45 +3
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