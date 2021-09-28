новости
новости
Регистрация
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве

Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве

В Москве состоялись финальные этапы соревнований на ретро-автомобилях в рамках Кубка Российской автомобильной Федерации и Кубка Гран Тур.

В ралли приняли участие 57 экипажей как на иностранных, так и на отечественных классических автомобилях. Редчайшие PACKARD 1937 года, TATRA 87 1942 года, CITROEN DS 19, более двадцати Mercedec Benz разных моделей. Полный восторг зрителей! Советский автопром был представлен всей линейкой: «Жигули», «Волги», «Москвичи».
 
Интерес зрителей вызывали не только спортивные результаты и экстерьер ретро-автомобилей, но и стильные костюмы участников.
 
 
Участие в ралли приняли и шестеро наших земляков: Михаил и Екатерина  Готесман, Антон и Мария Золотовы, Дмитрий Хрипливый и Юлия Веряскина. Туляки прибыли на ралли на автомобилях Татра-87 1942 года, MG Midget 1968 года, «Москвич-2140» 1980 года.
 
 
 
 
Ралли стартовало с площадки Музея Вооруженных сил, машины проехали по улицам столицы. Первая остановка — у Театра Российской Армии, где песни, стихи в исполнении артистов театра настроили участников на праздничный лад.
 
Далее маршрут ралли проходил по знаковым местам Москвы. В дорожной книге участникам были представлены подлинные исторические фотографии времен 1941 года — начала обороны Москвы: фото дирижаблей, зениток на крышах домов, сбитых фашистских самолетов.
За рулем роскошного ROLLS ROYCE CORNICHE 1971 года ехал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Юрким и озорным «Жуком» (VOLKSWAGEN BEETLE) управлял Родион Газманов.
Маршрут ралли завел участников к мемориалу ушедшим на фронт на территорию легендарной ткацкой фабрикой «Красные текстильщики». Потом — в действующую воинскую часть 147 Минобороны, где проходят тренировки Парадов Победы и хранятся автомобили, участвовавшие в парадах Победы в разные годы. Финиш ралли состоялся у театра Российской Армии.
 
В итоге экипаж Михаила Готесмана и Антона Золотова на «Татре-87» 1942 года выпуска занял 1 место в зачете «Ветеран» и стал 4-м в абсолютном зачете КУБКА РАФ. А экипаж Дмитрия Хрипливого и Юлии Веряскиной на «Москвиче-2140» 1980 года выпуска занял 1 место в зачете «Гран Тур».
 
Галерея
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 1
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 2
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 3
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 4
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 5
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 6
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 7
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 8
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 9
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 10
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 11
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 12
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 13
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 14
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 15
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 16
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 17
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 18
Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве, Фото: 19
показать все фотографии
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
ретроавтомобилиралли
Место
МоскваТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке появится первый в Туле памп-трек
В Центральном парке появится первый в Туле памп-трек
Волейбольная «Тулица» узнала соперников по полуфиналу Кубка России
Волейбольная «Тулица» узнала соперников по полуфиналу Кубка России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.