Туляки на ретро-автомобилях стали победителями ралли в Москве

В Москве состоялись финальные этапы соревнований на ретро-автомобилях в рамках Кубка Российской автомобильной Федерации и Кубка Гран Тур.

В ралли приняли участие 57 экипажей как на иностранных, так и на отечественных классических автомобилях. Редчайшие PACKARD 1937 года, TATRA 87 1942 года, CITROEN DS 19, более двадцати Mercedec Benz разных моделей. Полный восторг зрителей! Советский автопром был представлен всей линейкой: «Жигули», «Волги», «Москвичи».

Интерес зрителей вызывали не только спортивные результаты и экстерьер ретро-автомобилей, но и стильные костюмы участников.

Участие в ралли приняли и шестеро наших земляков: Михаил и Екатерина Готесман, Антон и Мария Золотовы, Дмитрий Хрипливый и Юлия Веряскина. Туляки прибыли на ралли на автомобилях Татра-87 1942 года, MG Midget 1968 года, «Москвич-2140» 1980 года. Ралли стартовало с площадки Музея Вооруженных сил, машины проехали по улицам столицы. Первая остановка — у Театра Российской Армии, где песни, стихи в исполнении артистов театра настроили участников на праздничный лад. Далее маршрут ралли проходил по знаковым местам Москвы. В дорожной книге участникам были представлены подлинные исторические фотографии времен 1941 года — начала обороны Москвы: фото дирижаблей, зениток на крышах домов, сбитых фашистских самолетов.

За рулем роскошного ROLLS ROYCE CORNICHE 1971 года ехал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.



Юрким и озорным «Жуком» (VOLKSWAGEN BEETLE) управлял Родион Газманов.

Маршрут ралли завел участников к мемориалу ушедшим на фронт на территорию легендарной ткацкой фабрикой «Красные текстильщики». Потом — в действующую воинскую часть 147 Минобороны, где проходят тренировки Парадов Победы и хранятся автомобили, участвовавшие в парадах Победы в разные годы. Финиш ралли состоялся у театра Российской Армии.

В итоге экипаж Михаила Готесмана и Антона Золотова на «Татре-87» 1942 года выпуска занял 1 место в зачете «Ветеран» и стал 4-м в абсолютном зачете КУБКА РАФ. А экипаж Дмитрия Хрипливого и Юлии Веряскиной на «Москвиче-2140» 1980 года выпуска занял 1 место в зачете «Гран Тур».