«Накажи автохама»: низко пролетел по обочине

Подписчик Willey Duglas поделился с нам записью с видеорегистратора авто. На кадрах видно, как водитель Тoyota Сamry нарушает ПДД, двигаясь по обочине. Интересно, что объективных причин для такой езды, например пробки, в кадре нет. Видимо, это постоянный стиль вождения…

«Дата, время и координаты GPS интегрированы в видеоролик», — уточнил автор.