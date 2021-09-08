Максим Беляев о возвращении в «Арсенал»: «Наверняка у болельщиков есть ко мне вопросы. Расскажу, что было»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем возвращении в команду. Напомним, ранее СМИ сообщали, что футболист потребовал повысить зарплату до 4,5 млн рублей в месяц. Из-за этих требований процесс переговоров затянулся. Официально это не комментировали ни клуб, ни сам Беляев. На каких условиях Максим подписал контракт с оружейниками, не разглашается.

– Очень рад, что эта ситуация разрешилась. Я в «Арсенале», и в моей жизни снова появился футбол. Очень благодарен руководству клуба за терпение и доверие, которое они мне оказали. Теперь моя очередь скорее набирать форму и помогать команде.

Я уже на базе провел индивидуально две тренировки. Наш тренер по физподготовке очень доволен моей текущей формой. Понятно, что эти три месяца без дела я не сидел, занимался индивидуально. Конечно, это не занятие в команде. С весом у меня порядок. Надо просто набрать мышечную массу, почувствовать позицию на поле.

Я все шесть лет, которые провел в Туле, был честен с болельщиками. Благодарил их за поддержку. Наверняка у них есть ко мне вопросы по этой ситуации. В дальнейшем дадим интервью, разберем всё, расскажу, что было, и, думаю, все меня поймут, — сказал Беляев.