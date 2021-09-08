новости
новости
Регистрация
Максим Беляев о возвращении в «Арсенал»: «Наверняка у болельщиков есть ко мне вопросы. Расскажу, что было»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Максим Беляев о возвращении в «Арсенал»: «Наверняка у болельщиков есть ко мне вопросы. Расскажу, что было»

Футболист пообещал объяснить фанатам оружейников, почему он не продлевал контракт с клубом.

Игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем возвращении в команду. Напомним, ранее СМИ сообщали, что футболист потребовал повысить зарплату до 4,5 млн рублей в месяц. Из-за этих требований процесс переговоров затянулся. Официально это не комментировали ни клуб, ни сам Беляев. На каких условиях Максим подписал контракт с оружейниками, не разглашается.

– Очень рад, что эта ситуация разрешилась. Я в «Арсенале», и в моей жизни снова появился футбол. Очень благодарен руководству клуба за терпение и доверие, которое они мне оказали. Теперь моя очередь скорее набирать форму и помогать команде.

Я уже на базе провел индивидуально две тренировки. Наш тренер по физподготовке очень доволен моей текущей формой. Понятно, что эти три месяца без дела я не сидел, занимался индивидуально. Конечно, это не занятие в команде. С весом у меня порядок. Надо просто набрать мышечную массу, почувствовать позицию на поле.

Я все шесть лет, которые провел в Туле, был честен с болельщиками. Благодарил их за поддержку. Наверняка у них есть ко мне вопросы по этой ситуации. В дальнейшем дадим интервью, разберем всё, расскажу, что было, и, думаю, все меня поймут, — сказал Беляев.

Сюжет: Арсенал
Тарас Бурлак останется в тульском «Арсенале» как минимум до зимы
Спорт
Тарас Бурлак останется в тульском «Арсенале» как минимум до зимы
вчера, в 18:15, 11 965 0
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Спорт
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
вчера, в 11:38, 9 1132 0
У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер
Спорт
У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер
вчера, в 07:37, 7 1025 0
Максим Беляев вернулся в тульский «Арсенал»
Спорт
Максим Беляев вернулся в тульский «Арсенал»
6 сентября, в 19:44, 20 1728 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:07 0
Другие статьи по темам
Люди
Максим Беляев
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсенала
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В «Искре» открылась выставка тульской художницы Анастасии Chist
В «Искре» открылась выставка тульской художницы Анастасии Chist
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 102 случая заболевания и 12 смертей
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 102 случая заболевания и 12 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.