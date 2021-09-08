Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 102 случая заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 52 215 жителей региона, 44 627 вылечились, 2792 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 102 случая коронавируса, 100 человек выздоровели, 12 скончались.

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