Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 102 случая заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 102 случая коронавируса, 100 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 52 215 жителей региона, 44 627 вылечились, 2792 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:43, 38 1221 -3
6 сентября, в 15:05, 27 4877 -12
6 сентября, в 11:50, 8 848 0
6 сентября, в 11:08, 7 1357 -1
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