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В Новомосковске снова пропал водитель с провалами в памяти

В Новомосковске снова пропал водитель с провалами в памяти

О судьбе 59-летнего Александра Агафонова ничего не известно с 2 сентября.

Поисковый отряд «Поиск 71» просит жителей региона оказать содействие в поисках 59-летнего Александра Анатольевича Агафонова.

2 сентября он уехал из мкр. Сокольники (г. Новомосковск) на автомобиле Nissan Tiida, госномер: Н634КР197 и пропал.

Меньше месяца назад мужчина уже пропадал – его поиски длились несколько дней. Александр Агафонов страдает кратковременной потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стрижка. Одежда: синяя стеганая куртка, розовая футболка, синие спортивные брюки с лампасами, темно-коричневые туфли.

Видели водителя или автомобиль? Звоните: 8(902)900-26-15 или 112.

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Место
Тульская областьНовомосковск
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