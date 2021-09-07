Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 113 жителей региона, 44 527 вылечились, 2780 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 104 случая коронавируса, 100 человек выздоровели, 10 скончались.