новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 104 случая коронавируса, 100 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 113 жителей региона, 44 527 вылечились, 2780 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции
Жизнь Тулы и области
Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции
вчера, в 15:05, 27 4558 -12
За неделю в Тульской области от коронавируса выздоровели 720 человек
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области от коронавируса выздоровели 720 человек
вчера, в 11:50, 8 783 0
Статистика за сутки: в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса
вчера, в 11:08, 7 1289 -1
Российский иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
Жизнь Тулы и области
Российский иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
вчера, в 08:01, 43 1993 -7
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:43 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жителей Новомосковска приглашают на спектакль «Валентинов день»
Жителей Новомосковска приглашают на спектакль «Валентинов день»
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.