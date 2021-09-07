Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 104 случая коронавируса, 100 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 113 жителей региона, 44 527 вылечились, 2780 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 15:05, 27 4558 -12
вчера, в 11:50, 8 783 0
вчера, в 11:08, 7 1289 -1
вчера, в 08:01, 43 1993 -7
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