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В Донском покрышки «утилизировали» на берегу ручья
Фото: соцсети.

В Донском покрышки «утилизировали» на берегу ручья

Местные жители негодуют.

Довольно странные методы «утилизации» покрышек возмутили жителей микрорайона Шахтерский в Донском – неизвестные складировали шины прямо на берегу ручья:

– Что за жесть? То есть выкопали, собрали и бросили у дороги? За такое надо наказывать! Свинство, лучше бы оставили эти несчастные шины на месте, — возмущаются жители Донского в соцсетях.

Напомним, этим летом в России запретили использовать покрышки для украшения дворов. За несоблюдение закона положен штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а для управляющих компаний — от 300 до 400 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

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