Экс-футболист «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского клуба

Фото: instagram.com/usernameluka.

Тульские болельщики до последнего надеялись, что он вернется в стан оружейников.

Бывший футболист тульского «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского «Вайле». Черногорский нападающий перешел в команду на правах свободного агента.

Напомним, Джорджевич на протяжении двух сезонов выступал за наш «Арсенал». В сезоне 2018/19 в рамках РПЛ нападающий провел в составе красно-желтых 23 матча и забил 7 голов. А в сезоне 2020/21 сыграл в 14 играх и отметился двумя голами.