Фото: instagram.com/usernameluka.
Экс-футболист «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского клуба
Тульские болельщики до последнего надеялись, что он вернется в стан оружейников.
Бывший футболист тульского «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского «Вайле». Черногорский нападающий перешел в команду на правах свободного агента.
Напомним, Джорджевич на протяжении двух сезонов выступал за наш «Арсенал». В сезоне 2018/19 в рамках РПЛ нападающий провел в составе красно-желтых 23 матча и забил 7 голов. А в сезоне 2020/21 сыграл в 14 играх и отметился двумя голами.
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