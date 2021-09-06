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Экс-футболист «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского клуба
Фото: instagram.com/usernameluka.

Экс-футболист «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского клуба

Тульские болельщики до последнего надеялись, что он вернется в стан оружейников.

Бывший футболист тульского «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком датского «Вайле». Черногорский нападающий перешел в команду на правах свободного агента.

 

Напомним, Джорджевич на протяжении двух сезонов выступал за наш «Арсенал». В сезоне 2018/19 в рамках РПЛ нападающий провел в составе красно-желтых 23 матча и забил 7 голов. А в сезоне 2020/21 сыграл в 14 играх и отметился двумя голами.

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