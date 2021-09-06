Статистика за сутки: в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 107 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 52 009 жителей региона, 44 427 вылечились, 2770 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
За последние сутки в России выявлено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1251 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 030 455 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 187 990 человек.
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