Статистика за сутки: в Тульской области 10 человек скончались от коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 107 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 10 скончались. Всего с начала пандемии ковидом заболели 52 009 жителей региона, 44 427 вылечились, 2770 умерли. Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1251 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 030 455 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 187 990 человек.