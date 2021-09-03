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СМИ: Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал»

СМИ: Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал»

По некоторым данным, он уже замечен на базе команды.

Тренер Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал». Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на источники в команде.

По данным нескольких Telegram-каналов, Божович был замечен на клубной базе. В ближайшее время он достигнет договоренностей с руководством клуба.

На данный момент тренером «Арсенала» является Дмитрий Парфенов. Божович же возглавлял команду в сезоне 2017/18.

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