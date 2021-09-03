СМИ: Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал»
По некоторым данным, он уже замечен на базе команды.
Тренер Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал». Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на источники в команде.
По данным нескольких Telegram-каналов, Божович был замечен на клубной базе. В ближайшее время он достигнет договоренностей с руководством клуба.
На данный момент тренером «Арсенала» является Дмитрий Парфенов. Божович же возглавлял команду в сезоне 2017/18.
сегодня, в 13:42, 11 700 1
вчера, в 12:38, 6 609 0
1 сентября, в 21:20, 5 991 -3
29 августа, в 20:18, 5 1194 -1
Другие статьи по темам
Место
Прочее