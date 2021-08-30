Туляки успешно выступили на соревнованиях по дзюдо

Турнир среди юниоров и юниорок состоялся в Питере.

В Санкт-Петербурге с 28 по 30 августа прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 2002-2004 годов рождения. Туляки на турнире выступили следующим образом:

2 место – Тимур Банников в весовой категории до 60 кг,

2 место – Анна Буровникова в весовой категории до 63 кг,

3 место – Вера Литвиненко в весовой категории до 44 кг,

3 место – Диана Морозова в весовой категории до 57 кг.

Спортсмены являются воспитанниками СШОР «Восток» и областной спортивной школы олимпийского резерва.