На ул. Рязанской в Туле столкнулись цементовоз и грузовик

Фото предоставлены очевидцем происшествия.

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Днем 30 августа на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе дома № 46-А столкнулись цементовоз и грузовик.

Судя по положению транспортных средств, первое транспортное средство начало поворачивать направо, а водитель второго не успел вовремя среагировать на маневр. Из-за автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения в сторону Восточного обвода.

По информации региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.