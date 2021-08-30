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На ул. Рязанской в Туле столкнулись цементовоз и грузовик
Фото предоставлены очевидцем происшествия.

На ул. Рязанской в Туле столкнулись цементовоз и грузовик

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Днем 30 августа на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе дома № 46-А столкнулись цементовоз и грузовик.
 
Судя по положению транспортных средств, первое транспортное средство начало поворачивать направо, а водитель второго не успел вовремя среагировать на маневр. Из-за автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения в сторону Восточного обвода.
 
 
По информации региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.
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