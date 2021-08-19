На Авито продают билеты на матч «Арсенал» – «Спартак» по 10 тысяч рублей

На сайте Авито выставили на продажу билеты на матч «Арсенал» — «Спартак». Цена прохода на трибуны Центрального стадиона немаленькая — 10 тысяч рублей.

Это возмутило тульских болельщиков.

- Никто и ничто не может остановить наш народ. На таких матчах кто-то должен заработать, — написали они в своей группе в Telegram.

Напомним, билетов на матч со «Спартаком» в продаже быть не может. Ранее «Арсенал» объявил, что на трибуны пустят только владельцев абонементов. При этом у них могут потребовать паспорт.

- Согласно пункту 1.6, в случае передачи абонемента покупателем иному лицу клуб вправе изъять абонемент у покупателя или лица, которому был передан абонемент, и досрочно прекратить действие такого абонемента без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю.

Обращаем ваше внимание, пункт 3.1 запрещает передачу или перепродажу абонементов другим лицам без предварительного письменного согласия ПФК «Арсенал», — сообщается на сайте клуба.

Myslo позвонил по указанному в объявлении номеру. Мужчина представился работником «Арсенала» и заявил, что за 10 тыс. рублей предоставит не билет на матч, а абонемент на сезон.

- Я могу сделать абонемент, работаю там [в «Арсенале»], можно сказать. Занимаюсь билетами 20 лет. Конечно, это всё законно, с вашей фамилией будет абонемент, по-другому никак, — заявил телефонный собеседник.

Цена на абонемент, конечно, завышена, но не намного. На сайте оружейников максимальная цена на пропуск на Западную и Восточную трибуны составляет 9000 рублей.

Так что такие продажи абонемента продиктованы, скорее, не желанием нажиться, а коронавирусными ограничениями. Напомним, на матче могут присутствовать только 1000 болельщиков.