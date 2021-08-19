Командиру Тульского соединения ВДВ гвардии полковнику вручили боевое знамя
Торжественное мероприятие состоялось 19 августа.
Сегодня, 19 августа, в войсковой части состоялась торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии новому командиру соединения.
Командующий ВДВ Андрей Сердюков принял знамя соединения из рук гвардии полковника Евгения Тонких, который командовал дивизией с марта 2020 года, и передал его гвардии полковнику, Герою России Владимиру Селиверстову.
Андрей Сердюков выразил уверенность, что под руководством нового командира дивизия достигнет высоких результатов.
Церемония завершилась торжественным прохождением военнослужащих дивизии.
Галерея
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее