Командиру Тульского соединения ВДВ гвардии полковнику вручили боевое знамя

Сегодня, 19 августа, в войсковой части состоялась торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии новому командиру соединения.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков принял знамя соединения из рук гвардии полковника Евгения Тонких, который командовал дивизией с марта 2020 года, и передал его гвардии полковнику, Герою России Владимиру Селиверстову.

Андрей Сердюков выразил уверенность, что под руководством нового командира дивизия достигнет высоких результатов.

Церемония завершилась торжественным прохождением военнослужащих дивизии.