Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Евгений Кукуляк

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Арбитр уже работал на матче канониров с «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ.

Встречу третьего тура чемпионата России в Туле судит Евгений Кукуляк из Калуги. 34-летний арбитр первой категории дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в матче «Арсенал» – «Сочи» (3:2), а также в минувшем чемпионате он судил матчи «Арсенал» – «Зенит» (0:0) и «Арсенал» – «Тамбов» (4:0).

Помогать Евгению Кукуляку будут Алексей Воронцов из Ярославля и петербуржец Дмитрий Ермаков, в резерве – Кирилл Силантьев из Самары.

В бригаду VAR вошли краснодарец Анатолий Жабченко и Максим Гаврилин из Владимира. Инспектор матча – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, делегат РПЛ – нижегородец Сергей Кочетов.