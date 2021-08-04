Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Евгений Кукуляк
Арбитр уже работал на матче канониров с «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ.
Встречу третьего тура чемпионата России в Туле судит Евгений Кукуляк из Калуги. 34-летний арбитр первой категории дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в матче «Арсенал» – «Сочи» (3:2), а также в минувшем чемпионате он судил матчи «Арсенал» – «Зенит» (0:0) и «Арсенал» – «Тамбов» (4:0).
Помогать Евгению Кукуляку будут Алексей Воронцов из Ярославля и петербуржец Дмитрий Ермаков, в резерве – Кирилл Силантьев из Самары.
В бригаду VAR вошли краснодарец Анатолий Жабченко и Максим Гаврилин из Владимира. Инспектор матча – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, делегат РПЛ – нижегородец Сергей Кочетов.
Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 7 августа, на Центральном стадионе. Начало в 17.30.