В южной части Тулы 5 августа будут перебои с водой

Фото из архива Myslo.

АО «Тулагорводоканал» сообщил о внеплановых ремонтных работах на Масловско-Песоченском водозаборе.

В связи с этим 5 августа с 8.00 до окончания работ жителей Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы ждет пониженное давление холодной воды.

Перебои с водой возможны южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово и деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово. Прекращена подача холодной воды в деревни Барыково, Алексеевка, Сторожевое, Помогалово, Селиховое, Площанки и воинский городок Берники.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.