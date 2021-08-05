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В южной части Тулы 5 августа будут перебои с водой
Фото из архива Myslo.

В южной части Тулы 5 августа будут перебои с водой

АО «Тулагорводоканал» сообщил о внеплановых ремонтных работах на Масловско-Песоченском водозаборе.

В связи с этим 5 августа с 8.00 до окончания работ жителей Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы ждет пониженное давление холодной воды. 

Перебои с водой возможны южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово и деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово. Прекращена подача холодной воды в деревни Барыково, Алексеевка, Сторожевое, Помогалово, Селиховое, Площанки и воинский городок Берники.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:40 0
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