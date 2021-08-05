Супергерои, транспорт и мир будущего: юные туляки могут принять участие в конкурсе Сколково

А еще в рамках конкурса можно написать свою песню.

Sk Kids Challenge – 2021 проводится в целях выявления и поощрения инициативы талантливых детей в возрасте 7-14 лет, сообщает региональное министерство образования.

Участники выбирают одну из 12 номинаций, в рамках которой смогут написать песню, создать кибер-супергероя, разработать транспорт будущего, придумать, каким будет мир через тысячу лет, и многое другое.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется до 30 сентября 2021 года.

В период с 10 августа по 20 сентября конкурсанты смогут бесплатно поучаствовать в онлайн-мастер-классах от партнеров проекта, действующих резидентов Сколково, разработчиков, инженеров, а также экспертов профильных организаций. Навыки, приобретенные в ходе занятий, помогут детям более вдумчиво подойти к реализации своих проектов.