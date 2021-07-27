В Туле на матч «Арсенала» с «Рубином» пустят только владельцев абонементов

На трибунах смогут присутствовать до 1000 зрителей.

30 июля в 19.00 на стадионе «Арсенал» пройдет матч 2-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Роспотребнадзора на игре смогут присутствовать до 1000 зрителей.

– Право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал», — сообщается на сайте оружейников.

Болельщики должны находиться на трибунах в масках. Зрителей разместят согласно правилам социальной дистанции (1,5 метра). Каждое место будет обозначено специальной маркировкой.

Условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.