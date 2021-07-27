Тулячка заплатила за букет мимоз фальшивой купюрой и теперь может отправиться в колонию

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В Туле 47-летняя местная жительница обвиняется в сбыте поддельных денег, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в марте обвиняемая купила у неустановленного лица [уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство] поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Спустя пару дней женщина отправилась в цветочный магазин, купила там букет мимоз за 600 рублей и забрала сдачу в 4400 рублей, расплатившись подделкой.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.