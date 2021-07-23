Волейбольная «Тулица» улетела на сборы в Алушту

Фото: ВК «Тулица».

В Крыму команда будет готовиться к сезону.

22 июля волейбольная «Тулица» отправилась на первый сбор в Алушту. В Крыму основная и молодежная команды будут вместе готовиться к сезону. Как сообщает пресс-служба клуба, сбор продлится до 6 августа.

В распоряжении тренерского штаба следующие волейболистки основной команды: Ольга Ефимова, Яна Манзюк, Анастасия Бавыкина, Елена Пешехонова, Анастасия Азанова, Анна Лунёва, Евгения Баяндина, Екатерина Тимошкова, Юлия Коренчук, Татьяна Шаманаева, Наталья Някина, Дарья Малыгина, Алёна Мартынюк.

«Тулица 2»: Дарья Корбасова, Ксения Вытришко, Анастасия Лабзина, Милена Болмасова, Анастасия Тимофеева, Елизавета Тимофеева, Маргарита Выголовская, Алина Лосева, Софья Сычева, Анна Тихомирова, Карина Ляшенко, Амага Джиоева, Екатерина Краснова, Софья Ротастикова.

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