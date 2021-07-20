Как волейбольная «Тулица» готовится к новому сезону в Суперлиге: репортаж

Команда уже вышла из отпуска и тренируется в двухразовом режиме. Корреспонденты Myslo побывали на тренировке волейболисток.

Мы застали «Тулицу» на спортивной площадке Центрального парка Тулы – именно здесь проходят утренние тренировки команды. Волейболистки выполняют физические упражнения либо играют в футбол и флорбол. Несмотря на сложные погодные условия – жару и палящее солнце, девчонки выкладываются на полную. Расслабляться некогда – впереди новый сезон Суперлиги.

Приятно удивляет обстановка на тренировке – команда много шутит и улыбается. В такой атмосфере, конечно, работается гораздо легче.

Тренером «Тулицы» по-прежнему является Александр Перепелкин. Руководство клуба приняло решение продлить с ним контракт. Отметим, что предстоящий сезон для Александра Николаевича станет четвертым в качестве наставника тульских волейболисток. Он признался, что после прошлого сезона чувствует недосказанность, хочется приумножить командный результат.

Александр Перепелкин – Официально мы вышли из отпуска 10 июля, сдали ПЦР-тесты, а затем приступили к тренировкам. Еще в начале июня все волейболистки получили программу для самостоятельных занятий, так что все вернулись с отдыха в хорошей форме. Я доволен, потому что не придется долго втягиваться, мы уже начали активный тренировочный процесс.

Тренер рассказал, что 22 июля команда улетает на сборы в Алушту, затем вернется на несколько дней в Тулу, после чего переместится на волейбольную базу в Витязево в Краснодарском крае. Кстати, подготовка к сезону в Крыму – уже традиционное мероприятие. Обычно это самый тяжелый сбор, во время которого девчонки набирают физическую форму, отрабатывают волейбольные элементы и технические взаимодействия.

В прошлом году по окончании сезона в команде остались три человека, в этот раз удалось сохранить костяк – девять человек. Пришли шесть новых игроков – это связующая Кристина Ягубова, доигровщицы Анастасия Бавыкина, Юлия Коренчук, диагональный нападающий Алёна Мартынюк, либеро Наталья Някина, центральная блокирующая Анна Лунева.

– Клуб сделал всё, чтобы набрать самых сильных игроков. Я всегда доволен всеми, кто есть в команде, будем с ними работать. Как помогаем новичкам адаптироваться? Сразу дали им побольше нагрузок (смеется), – отметил главный тренер.

В прошедшем, дебютном, сезоне в женской Суперлиге тульские волейболистки сыграли 29 матчей, 11 из них завершили победой, в том числе в рамках плей-аута на домашнем поле. Такой результат позволил «Тулице» обеспечить себе устойчивое нахождение в высшем волейбольном дивизионе страны и занять 11-е место в турнирной таблице.

– Мы ставили целью побеждать в каждом матче, часто это было очень близко, но чего-то не хватало. Да, я недоволен местом, которое заняла команда, но к тому, как девчонки выкладывались, какую показывали игру, у меня нет претензий. Хочется и дальше с таким же настроем, желанием и борьбой выходить на площадку, – заявил Александр Перепелкин.

Задачи перед «Тулицей» на сезон уже озвучены. Как сообщил президент волейбольного клуба Николай Терехов, цель команды – попасть в плей-офф Суперлиги.

Планируется, что новый сезон команда проведет не в манеже «Арсенала», а в новом спортивном комплексе – «Тула Арена».

Большой спортивный объект, расположенный на Калужском шоссе, планируют сдать к 1 сентября.

Продолжается развитие молодых волейболисток. В прошлом сезоне впервые в истории «Тулица-2» заняла второе место в Кубке молодежной лиги. Как сообщил Николай Терехов, команда сильно обновится. В ее состав войдут молодые и перспективные спортсменки, которые через несколько лет вырастут в профессиональных волейболисток.

После окончания тренировки мы поговорили с волейболистками. Чего они ждут от сезона? Как готовятся?

Елена Пешехонова – тулячка. В составе «Тулицы» второй сезон подряд. До этого успела поиграть в Москве, Тюмени, Красноярске, Омске, на Сахалине.

– Отпуск пролетел очень быстро, тяжело так сразу войти в тренировочный процесс. Моя цель на сезон – как можно больше помогать команде. То, что я играю дома, безусловный плюс. Моя семья, мои дети находятся рядом. У нас в команде обновился состав, набрали более опытных игроков, мастеровитых. Думаю, будем стремиться показывать результаты лучше, чем в прошлом году. Помогаю освоиться новичкам, рассказываю, где что находится, чего хочет от нас тренер, какие есть в клубе традиции.

Анна Лунева – новичок. Рассказала, почему перешла в «Тулицу» из «Ленинградки».

– Для меня это шаг вперед. Команда мне очень импонирует. Еще одна причина моего перехода сюда – то, что мой муж и родные живут рядом, в Москве.

В «Тулице» хочется показать хороший волейбол, научиться тому, что я пока делаю достаточно плохо. В прошлом сезоне эта команда была моей соперницей. Но скажу, что в матчах Тула показала себя с хорошей стороны. Влиться оказалось не так сложно. Коллектив сплоченный, тренер и девчонки помогают адаптироваться.

Евгения Баяндина играет за «Тулицу» второй сезон. До этого была в «Заречье-Одинцово» и в курской команде. У спортсменки не всё получалось, как она хотела, поэтому Евгения даже думала закачивать с карьерой.

– Решила поменять сферу деятельности, но «Тулица» захотела меня видеть в своем составе. Сезон прошел легко, на одном дыхании. И пусть это не тот результат, который хотелось бы получить, но обстановка, коллектив – всё было настолько классно, что мы пришли к решению продлить контракт с клубом. Мне здесь комфортно.

Здесь я знаю многих игроков. Когда ты моложе, ведешь себя более скромно, присматриваешься. А сейчас я уже более возрастной, опытный игрок, пришла с большей уверенностью. С первого дня команда меня покорила своей атмосферой.

В «Тулице» есть прекрасная традиция – после каждого победного матча команда выбирает лучшего игрока. Евгения говорит, что такого в других клубах не встречала. Это серьезная мотивация для всех.

Татьяна Шаманаева прошла с тульской командой, что называется, огонь, воду и медные трубы. Спортсменка преодолела весь путь от Высшей лиги «Б» до Суперлиги.

– Мы достойны выступать в Суперлиге. Уверена, что нам по силам выполнить все поставленные задачи на максимуме.

Предыдущий сезон был сложным, но интересным. Играть в Суперлиге – это ответственно. Мы сыграли 9 игр со счетом 2:3. Лично для меня каждое поражение в такой игре обидное, когда совсем чуть-чуть не хватило до победы!

Сборы только начались, мы еще не успели сыграться, но к сезону подойдем в оптимальной форме.

Отметим, что «Тулицу» ждут три турнира – Суперлига, Кубок России и – с большой долей вероятности – Кубок губернатора Тульской области.