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Привет из 90-х: В Тульской области ревнивец с друзьями устроили разборки из-за девушки

Привет из 90-х: В Тульской области ревнивец с друзьями устроили разборки из-за девушки

Серьезный конфликт случился в Волово.

Вечером 24 июля в группе «Подслушано Волово» было размещено сообщение о массовом избиении жителей поселка. Из поста следует, что в центр населенного пункта приехали несколько автомобилей, в которых находились неизвестные люди. Они якобы избивали всех, кто попадался на пути.
 
- Скажите, пожалуйста, что вчера было в центре поселка? Это нормально?! Этих ребят разморозили из 90-х? Я бы поняла, если бы получили те, кто все это затеял. Но за что били невинных людей? За что били бабушек? Неужели НИКТО вызвать полицию не мог? Случается какая то мелочь — все сразу звонят в полицию. А тут приехала толпа, начала людей по асфальту размазывать, и все сразу номер полиции забыли? Тем, из-за кого пострадали невинные люди, все вернется (именно тем, кто спровоцировал этих ребят приехать в поселок). У самой туда влетел парень, легким испугом отделаться не удалось. Лежит в Туле, с довольно серьезными травмами, — гласит сообщение (текст частично отредактирован, — прим. авт.).
 
Кроме того, с корреспондентом Myslo по телефону связался местный житель. По имеющейся у него информации, нападавшие приехали из другого города Тульской области, а избиение было местью за обиду какого-то человека.
По его словам, нападавших было около двух десятков. Они пригрозили, что избиения будут продолжены и прекратятся только после того, как им выдадут обидчика.
 
- Сейчас напуган весь поселок, и люди боятся выходить на улицу", — добавил местный житель.
 
По нашей информации, речь идет о конфликте из-за девушки между двумя парнями — из Волово и Узловой. От одного из них дама ушла к другому. Узловский ревнивец вместе с друзьями приехал к оппоненту, чтобы решить этот вопрос «по-мужски».
 
Как стало известно Myslo, после этой истории в полицию обратились 4 человека, двое из которых очевидцы, остальные — участники конфликта. Также известно об одном пострадавшем.
 
- По размещенной в соцсетях информации в полиции проводится проверка. Сотрудники органов внутренних дел выясняют детали и обстоятельства событий, описанных в сообщении, - рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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