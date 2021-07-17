Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» завершил сборы в Австрии
Команда вернулась домой.
16 июля тульский «Арсенал» завершил сборы в Австрии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, во время сборов оружейники провели четыре контрольных матча, три из которых проиграли.
Защитники Артем Сокол и Аксель Бьорнстрем подвели итоги сборов и поделились своими ожидания от предстоящего старта в РПЛ:
«Арсенал» стартует в РПЛ уже через неделю — 24 июля команда Дмитрия Парфенова на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Начала матча в 20.00.
15 июля, в 19:05, 27 1147 3
15 июля, в 15:40, 8 787 1
12 июля, в 08:08, 17 1491 -6
6 июля, в 10:24, 15 2214 -5
Другие статьи по темам
Место
Прочее