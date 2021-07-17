Фото пресс-службы «Арсенала».

16 июля тульский «Арсенал» завершил сборы в Австрии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, во время сборов оружейники провели четыре контрольных матча, три из которых проиграли.

Защитники Артем Сокол и Аксель Бьорнстрем подвели итоги сборов и поделились своими ожидания от предстоящего старта в РПЛ:

«Арсенал» стартует в РПЛ уже через неделю — 24 июля команда Дмитрия Парфенова на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Начала матча в 20.00.