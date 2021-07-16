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Пенсионный фонд начнет выплачивать деньги на школьников с 16 августа

Пенсионный фонд начнет выплачивать деньги на школьников с 16 августа

Прием заявлений на 10 тысяч рублей к новому учебному году открылся 15 июля на портале госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Согласно Указу Президента России, единовременная выплата предоставляется семьям с детьми от 6 до 18 лет. Помимо родителей деньги могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают учиться в школе. 

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного на основании имеющихся данных. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Особое внимание нужно уделять личным данным и банковским реквизитам – при наличии ошибок деньги не будут перечислены и вернутся в Пенсионный фонд. Придется вносить уточнения, а это затянет время предоставления выплат.

Деньги будут поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – заявления будут приниматься до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям требуется до 5 рабочих дней. За это время Пенсионный фонд проверит всю информацию. В случае отказа семье будет направлено соответствующее уведомление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате деньги будут зачислены на счет.

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