Пьяный росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: обвиняемого отправили под домашний арест

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Щекинский районный суд поместил под домашний арест 25-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП.

Напомним, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошла серьезная авария. Компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто. Предполагается, что 25-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. В момент ДТП за рулем авто находился 25-летний прапорщик, который служил полицейским-водителем в Росгвардии [он уже уволен со службы по отрицательным мотивам].

15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия. 15-летний житель Московской области и 18-летний житель Теплого госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Расследованием занимается Следственный комитет.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд в этом отказал.