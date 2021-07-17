новости
новости
Регистрация
Пьяный росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: обвиняемого отправили под домашний арест
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Пьяный росгвардеец устроил смертельное ДТП под Тулой: обвиняемого отправили под домашний арест

В аварии погибла 15-летняя девушка.

Щекинский районный суд поместил под домашний арест 25-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП.

Напомним, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошла серьезная авария. Компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто. Предполагается, что 25-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. В момент ДТП за рулем авто находился 25-летний прапорщик, который служил полицейским-водителем в Росгвардии [он уже уволен со службы по отрицательным мотивам].

15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия. 15-летний житель Московской области и 18-летний житель Теплого госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
 
 
На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Расследованием занимается Следственный комитет.
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, следователь ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд в этом отказал.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:27 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
ТулаТульская область
Прочее
смертельное ДТП
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей
Тульский «Арсенал» завершил сборы в Австрии
Тульский «Арсенал» завершил сборы в Австрии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.