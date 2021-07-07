Фото: instagram.com/marathontulateam.
Тульские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио
Рассказываем, за кого болеть!
23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В окончательный состав российской команды вошли 335 спортсменов, среди них есть и тульские.
За наш регион будут выступать велогонщики Гульназ Хатунцева, Александр Дубченко, Диана Климова и Тамара Дронова, а также пловец Иван Гирев.
Кроме того, в составе олимпийской сборной есть уроженка Ясногорска — велогонщица Анастасия Войнова. Она будет представлять Москву.
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