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Тульские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио
Фото: instagram.com/marathontulateam.

Тульские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио

Рассказываем, за кого болеть!

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В окончательный состав российской команды вошли 335 спортсменов, среди них есть и тульские.

За наш регион будут выступать велогонщики Гульназ Хатунцева, Александр Дубченко, Диана Климова и Тамара Дронова, а также пловец Иван Гирев.

Кроме того, в составе олимпийской сборной есть уроженка Ясногорска — велогонщица Анастасия Войнова. Она будет представлять Москву.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 +6
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