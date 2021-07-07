Тульские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио

Фото: instagram.com/marathontulateam.

Рассказываем, за кого болеть!

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В окончательный состав российской команды вошли 335 спортсменов, среди них есть и тульские.

За наш регион будут выступать велогонщики Гульназ Хатунцева, Александр Дубченко, Диана Климова и Тамара Дронова, а также пловец Иван Гирев.

Кроме того, в составе олимпийской сборной есть уроженка Ясногорска — велогонщица Анастасия Войнова. Она будет представлять Москву.