Репортаж из «красной» зоны: третья волна пандемии, кислородные маски, новые симптомы и «помолодевший» ковид

В положении на животе пациенты проводят до 16 часов в сутки. Тяжело, зато помогает выздороветь.

Словосочетание «красная зона» вызывает чувство опасности и тревоги. Но сухие цифры статистики несут мало информации о реальной картине третьей волны коронавируса. Именно поэтому мы отправились в коронавирусный госпиталь – поговорить с пациентами и врачами о том, как протекает болезнь, как ведет себя вирус сейчас и почему нужно прививаться.

Следить за своим костюмом и костюмом коллег – это важно в условиях «красной» зоны.

С момента начала пандемии коронавируса в Тульской области прошло почти полтора года. В первую волну было страшно – новая неизвестная инфекция, локдаун, маски... Вторая, осенняя волна – ожидаемая, по уровню заболеваемости более напряженная, но с эмоциональной точки зрения более спокойная, принцип оказания медицинской помощи отточен и понятен пациентам.

Третья волна стала полной неожиданностью для рядовых жителей. Только-только ограничения стали сходить на нет, все начали строить планы на лето, мечтать о фестивалях, как всё закончилось и взамен появилась обязательная вакцинация.

Оказалось, что вернуться к нормальной жизни можно, но только после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Добровольная вакцинация провалилась – за первую половину 2021 года самостоятельно отправилась на прививку лишь небольшая часть граждан. Результат пассивности в вопросах здоровья своего и близких – третья волна пандемии, причем сейчас коронавирус заметно «помолодел».

Эти слова красноречивее прочего подтверждает статистика. Только в одном ковидном госпитале на ул. Бондаренко в пятницу, 2 июля, находились 192 пациента, из них вакцинированных первым компонентом не более 0,5%. За сутки поступили 25 человек, выписан – 21. В реанимации девять, двое на интубации легких. Умерли за предыдущие сутки двое – мужчина и женщина 49 и 90 лет.

Рассказывает заместитель главного врача Владимир Кулагин:

Владимир Кулагин – До этого рост заболеваемости наблюдался в ноябре-декабре, потом началось падение и продолжалось до июня. А с начала лета вновь резкий подъем. Причем намного больше стало совсем молодых пациентов. По состоянию на 2 июля из 192-х – 33 в возрасте 18-45 лет. Эти цифры говорят, что заражению вирусом теперь подвержено не только старшее поколение. И даже у молодых часто заболевание проходит в тяжелой форме. Раньше, когда поступал молодой пациент, была уверенность, что он не погибнет, если нет серьезных хронических заболеваний – гепатита, наркомании, алкоголизма.

Сейчас болезнь развивается стремительнее, за два-три дня состояние может резко ухудшиться. Пациент рискует умереть, не имея каких-либо патологий.

Пациенты отделения терапии даже среднетяжелого состояния находятся на кислороде в течение дня. В среднем они проводят в госпитале около двух недель, и всё это время как минимум с кислородной маской. Но и это уже для них большой прогресс – не на ИВЛ всё же.

62-летняя пациентка госпиталя Людмила Ковтун:

Людмила Ковтун – Я четыре дня провела в реанимации. Меня буквально с того света вытянули. Поступила с двусторонним воспалением, с 75% поражением легких – дома неделю лечилась, но улучшения не было. Сейчас я уже 18-й день под маской. Сначала были три дня с тяжелой маской, тогда даже пить самостоятельно не могла. Сложно подобрать слова благодарности медикам.

Низкий поклон Анастасии Игоревне, другим врачам, санитарочкам, всем, кто за нами ухаживает, – они совершили настоящее чудо. Только единой командой можно было вытащить меня. У меня буквально второе рождение случилось. Спасибо сыну за заботу, у него скоро должен родиться малыш, а мне очень хотелось увидеть внука.

Я не делала прививку, как-то не задумывалась. Но точно могу сказать, что второй раз так болеть не хочется.

Елена Тарасова, соседка Людмилы по палате добавляет:

Елена Тарасова – Ребята тут работают, как на войне. В буквальном смысле борются за нас. Я поступила 10 дней назад с 80% поражением легких. И только благодаря врачам выкарабкалась.

В воскресенье у меня день рождения, и жизнь – это лучший подарок!



Людмила Кулагина: «За меня очень переживают мои воспитанники из воскресной школы, шлют рисунки. Спасибо им, это придает сил».

Стены госпиталя украшают милые детские картинки, диссонирующие с серьезной борьбой за жизнь, которая ведется в каждой палате. Особый диссонанс возникает в отделении реанимации. Тут врачам точно не до веселья. Стремительное течение коронавирусной инфекции заставляет постоянно вести наблюдение за пациентами и быть всё время на ногах. ИВЛ – не гарант стабильности, тут правила диктует SARS-CoV-2, он же коронавирус. Состояние больного может резко ухудшиться, поэтому врач всегда должен быть рядом. Пациенты тут самые тяжелые.

– В их состоянии лежать надо на животе, чтобы легкие раскрывались лучше, тогда воспаление быстрее проходит, – поясняет Владимир Кулагин.

К плохому самочувствию и длительному нахождению не в самом удобном положении добавляются трудности, связанные с элементарным отправлением естественных надобностей. Даже несколько минут без маски провоцируют падение уровня кислорода в крови. До 16 часов в сутки пациенты вынуждены находиться в положении на животе.

Врач Иван Прощалыкин:

Иван Прощалыкин – На самом деле не каждого пациента можно положить на живот, это же от их комплекции зависит. Подушки для беременных использовали. А однажды даже «ватрушку» приспосабливали, чтобы зафиксировать положение пациента. Шутки шутками, а это помогло ему выжить. В реанимации очень много молодых, и они часто погибают. Такого в первую волну не было.

40-летний Сергей Котоморов несколько дней уже прикован к аппарату в реанимации:

– Я не привился, всё находились какие-то дела. А потом оказался на больничной койке.

Тяжело, но я терплю. Если я не буду терпеть, они (врачи) ничего не смогут сделать, – отрывисто, с усилием произнося каждое слово, говорит Сергей.

– За счет того, что вирус стал более заразным, в госпиталь зачастую попадают целыми семьями, – рассказывает врач Мустафа. Так его зовут пациенты и коллеги. Но на самом деле это фамилия, а имя доктора – Мохоммад. Он, как и многие, трудится в этом госпитале с самого начала пандемии.

Мохоммад Мустафа – Многие пациенты начинают лечиться дома, не подозревая, что у них коронавирус. Симптоматика сейчас почти такая же, как и у известных всем ОРВИ, это сбивает с толку пациента и медиков. Но за счет того, что развивается болезнь быстро, через неделю амбулаторного лечения многие попадают к нам уже в тяжелом состоянии.

Я бы рекомендовал не шутить со своим здоровьем и при появлении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.

Родион Родионов думал, что у него обычная простуда. Середина июня, жара – может, продуло, предполагал он. Началось всё с резкого повышения температуры и кашля. 18 июня Родион оказался в госпитале.

– Некоторые мои знакомые болели коронавирусом, но все в легкой форме. У них основным симптомом была потеря обоняния. Поэтому я думал, что если уж заболею, то уж точно не тяжело. Да и вообще я на здоровье не жаловался – крайне редко простужаюсь. По этой причине и не спешил прививаться, понадеялся на русский авось. Поэтому пневмония, вызванная коронавирусом, стала для меня полной неожиданностью. Тем более что особо я никуда не выходил, в магазин если только – у меня сломана нога.

Родион Родионов: «Не пошел прививаться, понадеялся на русский авось. И зря!»

Пример Родиона стал показательным для многих его знакомых и друзей:

– После того как друзья узнали, что я подхватил коронавирус, сразу же отправились прививаться. Никто не хочет лето провести на больничной койке. Если б я знал, что так случится, то обязательно бы сделал прививку!

Ивану Ефимову 34 года. Он болеет уже две недели – первую дома, вторую – в больнице.

Иван Ефимов – Среди знакомых как-то не было ни одного, кто сделал бы прививку. Просто не думал о том, что это действительно необходимо, да и на здоровье не мог пожаловаться. Был сильный кашель, сделал КТ, оно показало поражение легких. Так вот и оказался под маской. Вирус вся семья подхватила. За 3-4 дня заболели девять человек. Тут же лежит отец, у него 70% поражения легких. У меня 50%. Остальные дома лечатся, а все знакомые побежали прививаться – никто не хочет валяться на больничной койке.

Пациенты не перестают благодарить врачей за то, что вернули их «с того света».

Сейчас, по словам медиков, ситуация относительно стабилизировалась, однако количество заболевших каждые сутки остается плюс-минус одинаковым. Поэтому каждый должен для себя решить, хочет ли он провести остаток лета в больничной палате.